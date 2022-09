Cabo Delgado, la miniera d’oro del gas torna sotto la minaccia jihadista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono stati giorni di violenza e morte a Cabo Delgado, la provincia più settentrionale del Mozambico. I jihadisti che dal 2017 agiscono in questa zona hanno lanciato un attacco in L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono stati giorni di violenza e morte a, la provincia più settentrionale del Mozambico. I jihadisti che dal 2017 agiscono in questa zona hanno lanciato un attacco in L'articolo proviene da il manifesto.

AgenziaH : RT @nigrizia: Dall’estremo nord del paese la guerriglia jihadista conquista terreno, nonostante l’ingente dispiegamento militare, in campo… - selvotta : RT @nigrizia: Dall’estremo nord del paese la guerriglia jihadista conquista terreno, nonostante l’ingente dispiegamento militare, in campo… - laboescapes : RT @nigrizia: Dall’estremo nord del paese la guerriglia jihadista conquista terreno, nonostante l’ingente dispiegamento militare, in campo… - nigrizia : Dall’estremo nord del paese la guerriglia jihadista conquista terreno, nonostante l’ingente dispiegamento militare,… - YourAnonRiots : RT @FBussoletti: #Mozambico, la #sicurezza a #CaboDelgado si degrada velocemente. #ISCAP aumenta gli attacchi a Nord, ingannando i #militar… -