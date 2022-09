Benitez su Napoli-Liverpool: “Un azzurro pericoloso per gli inglesi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Liverpool, ha parlato del match di Champions League tra i due club. L’ex allenatore di Napoli e Liverpool … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Rafael, ex allenatore di, ha parlato del match di Champions League tra i due club. L’ex allenatore di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Gazzetta_it : Benitez esalta Kvaratskhelia: “Al momento è il miglior giocatore in Italia' #NapoliLiverpool #ucl - sportli26181512 : Benitez mette in guardia il Liverpool: 'Kvaratskhelia è il miglior giocatore della Serie A in questo momento': L'ex… - Danila0909 : RT @Gazzetta_it: Benitez esalta Kvaratskhelia: “Al momento è il miglior giocatore in Italia' #NapoliLiverpool #ucl - Lucyluciana94 : RT @Gazzetta_it: Benitez esalta Kvaratskhelia: “Al momento è il miglior giocatore in Italia' #NapoliLiverpool #ucl - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Benitez esalta Kvaratskhelia: “Al momento è il miglior giocatore in Italia' #NapoliLiverpool #ucl -