Antonella Clerici e Vittorio Garrone separati ma continuano le dichiarazioni d’amore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Antonella Clerici e Vittorio Garrone da giorni non sono insieme, separati ma solo per breve tempo e per amore dei figli. Dopo la lunga vacanza in Normandia dove Garrone ha una tenuta e i suoi meravigliosi cavalli, Antonella Clerici è tornata ad Arquata Scrivia pronta a riprendere il giusto ritmo in vista dell’inizio della terza edizione di E’ sempre mezzogiorno, del ritorno a scuola di Maelle e degli altri impegni. Vittorio Garrone ha invece preparato uno zaino ed è partito con suo figlio Luca. Per padre e figlio un viaggio a dir poco avventuroso, a stretto contatto con la natura, per condividere le stesse passioni e momenti che di certo entrambi non dimenticheranno mai. Un altro insegnamento dalla loro famiglia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022)da giorni non sono insieme,ma solo per breve tempo e per amore dei figli. Dopo la lunga vacanza in Normandia doveha una tenuta e i suoi meravigliosi cavalli,è tornata ad Arquata Scrivia pronta a riprendere il giusto ritmo in vista dell’inizio della terza edizione di E’ sempre mezzogiorno, del ritorno a scuola di Maelle e degli altri impegni.ha invece preparato uno zaino ed è partito con suo figlio Luca. Per padre e figlio un viaggio a dir poco avventuroso, a stretto contatto con la natura, per condividere le stesse passioni e momenti che di certo entrambi non dimenticheranno mai. Un altro insegnamento dalla loro famiglia ...

