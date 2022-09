A Napoli una folla commossa ai funerali di Alessandro: il 13enne caduto dal balcone (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'Tanta commozione all'uscita della bara bianca di Alessandro, il 13enne morto dopo essere precipitato dal balcone di casa a Gragnano (Napoli). Una piazza gremita di persone ha voluto dare così l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) 'Tanta commozione all'uscita della bara bianca di, ilmorto dopo essere precipitato daldi casa a Gragnano (). Una piazza gremita di persone ha voluto dare così l'...

claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - GiuseppeConteIT : Un affetto incontenibile in una città che ogni giorno lotta per il riscatto con la sua bellezza, la sua forza, il s… - ADeLaurentiis : Una grande partita su un campo difficile. Bravi tutti, calciatori, Spalletti e il suo staff. Forza Napoli Sempre! #ADL - SarnaDario : RT @augustociardi75: Scandaloso tweet di un club che per fatti di cronaca dovrebbe vergognarsi ogni volta che una sciarpa della sua squadra… - SarnaDario : RT @MarteSportLive: Alberto #Savino a MSL: 'Napoli-Liverpool? Gli azzurri se la giocheranno, difendersi sarebbe sbagliato, il Liverpool è m… -