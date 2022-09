Kalle37848445 : RT @NonSoloJuve: ??”Sapevamo che era difficile giocare contro la Juve. Soprattutto io che la seguo molto… ??” [Verratti a Mediaset] - salvatore3269 : RT @NonSoloJuve: ??”Sapevamo che era difficile giocare contro la Juve. Soprattutto io che la seguo molto… ??” [Verratti a Mediaset] - ZonaBianconeri : RT @CorSport: #Verratti: 'Seguo sempre la #Juve, sapevo che sarebbe stata dura' - CorSport : #Verratti: 'Seguo sempre la #Juve, sapevo che sarebbe stata dura' - JuveJoker : RT @NonSoloJuve: ??”Sapevamo che era difficile giocare contro la Juve. Soprattutto io che la seguo molto… ??” [Verratti a Mediaset] -

Il centrocampista del Paris Saint Germain Marcoha commentato la vittoria dei campioni di Francia contro la Juventus all'esordio in Champions League . Dopo aver dominato il primo tempo, i padroni di casa sono andati in sofferenza nella ...E poi anche Marcomi aveva parlato bene dell'ambiente prima che arrivassi. Lavoro ogni ... TIFOSO ROSSONERO - 'Da tifosotutto sempre con passione. Sento spesso i miei ex compagni di ...Marco Verratti ha parlato a Mediaset. Le dichiarazioni del centrocampista italiano dopo PSG Juventus. PARTITA – «Abbiamo iniziato molto bene, dopo il 2-0 la Juventus ha iniziato a giocare meglio.Il futuro di Marco Verratti si prepara a cambiare definitivamente: via dal PSG, l'entourage avvia i contatti col nuovo club ...