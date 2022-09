Us Open, Sinner vola ai quarti (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner vola ai quarti di finale dello Us Open, quarta prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadow a New York. L’altoatesino, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie, supera al 5° set il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 47 minuti di partita. Rafael Nadal esce invece di scena agli ottavi di finale dello Us Open. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del ranking Atp e 22 del seeding, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 in tre ore e mezza di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Jannikaidi finale dello Us, quarta prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadow a New York. L’altoatesino, numero 13 del mondo e undicesima testa di serie, supera al 5° set il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 47 minuti di partita. Rafael Nadal esce invece di scena agli ottavi di finale dello Us. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 26 del ranking Atp e 22 del seeding, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 in tre ore e mezza di gioco. L'articolo proviene da Italia Sera.

