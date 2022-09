Ucraina, oggi il rapporto Aiea sulla sicurezza a Zaporizhzhia - Cremlino: "Problemi col gas fino alla revoca delle sanzioni" (Di martedì 6 settembre 2022) Borrell: 'La Russia è un regime fascista'. Mosca: 'Gazprom valuta di accelerare l'export di gas verso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 settembre 2022) Borrell: 'La Russia è un regime fascista'. Mosca: 'Gazprom valuta di accelerare l'export di gas verso ...

demagistris : Se oggi si rischia la catastrofe nella centrale nucleare in Ucraina e ci sono bollette fuori controllo che colpisco… - Marcozanni86 : Oggi #Fabbrini sul @sole24ore dice che 'L'aggressione russa dell'#Ucraina sta producendo onde imprevedibili all' in… - riotta : Il Fatto scrive anche oggi che la controffensiva #Ucraina è solo sui giornali atlantisti, perché simpatizza da semp… - GiadaMangia : RT @unione_popolare: Le forze politiche non hanno fatto nulla per riuscire a arrivare a una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. S… - liberioltre : Adesso live! Punto stampa a cura di: Erika Di Biase, Marco Todisco, Franz Forti (ISW) In studio oggi Andrea Alesian… -