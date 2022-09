Settembre, parole dal mondo: significato e origine del nono mese dell’anno (Di martedì 6 settembre 2022) L’estate è ormai giunta al suo termine, mentre Settembre, mese che dà inizio alla stagione autunnale, ritorna. Ma perché, il nono mese dell’anno si chiama così? Nel nuovo appuntamento della rubrica parole dal mondo, etimologia, origine e significato del mese che introduce l’autunno. Settembre, storia del primo mese autunnale WahooArt.comIl mese di Settembre deve il suo nome alla sua originaria posizione all’interno del calendario romano. Il nome Settembre, infatti, deriva dal latino September – septem, “sette” – in quanto, anticamente, l’anno iniziava a marzo e nel calendario romano figurava come settimo mese. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) L’estate è ormai giunta al suo termine, mentreche dà inizio alla stagione autunnale, ritorna. Ma perché, ilsi chiama così? Nel nuovo appuntamento della rubricadal, etimologia,delche introduce l’autunno., storia del primoautunnale WahooArt.comIldideve il suo nome alla sua originaria posizione all’interno del calendario romano. Il nome, infatti, deriva dal latino September – septem, “sette” – in quanto, anticamente, l’anno iniziava a marzo e nel calendario romano figurava come settimo. ...

