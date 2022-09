Santa Chiara, nuova veste e più bambini per la prima scuola materna della città (Di martedì 6 settembre 2022) Via Garibaldi. L’asilo, fondato da don Botta nel 1837, è stato completamente ristrutturato. Ampliata anche la proposta educativa con la sezione primavera. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 settembre 2022) Via Garibaldi. L’asilo, fondato da don Botta nel 1837, è stato completamente ristrutturato. Ampliata anche la proposta educativa con la sezionevera.

ilCittadinoLodi : LODI I famigliari degli ospiti nel consiglio di Santa Chiara - sorridifede : RT @ohanarifugio: ?????? WAFFLE E TARTUFO SIMIL LABRADOR NON HANNO RICHIESTE ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 7352 ?? Data… - bricy375 : RT @ohanarifugio: ?????? WAFFLE E TARTUFO SIMIL LABRADOR NON HANNO RICHIESTE ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 7352 ?? Data… - ohanarifugio : ?????? WAFFLE E TARTUFO SIMIL LABRADOR NON HANNO RICHIESTE ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 7352 ??… - isola_nino : @Michewolf Carino ma niente di che. Vai a vedere il Cristo velato e il Chiostro di Santa Chiara -