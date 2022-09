Sanità | Giuliano Ugl Salute | “Dopo il Covid | sono ancora troppe le emergenze dimenticate”

Leggi su italiasera

(Di martedì 6 settembre 2022) “la fase critica di gestione della pandemia, che ha portato alla luce tutte le falle presenti nel SSN, ci saremmo aspettati degli interventi strutturali forti, per riportare le nostre strutture ospedaliere ad erogare un adeguato livello di assistenza dei cittadini”, dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGLGianluca(nella foto). “Tantele, su cui non è possibile più attendere una risoluzione. L’assenza, quasi completa, nei programmi elettorali da parte della politica di contenuti riguardanti lanon è affatto un buon segnale – prosegue il sindacalista – ma, come organizzazione sindacale, non faremo sconti al nuovo Governo circa una serie di interventi urgenti che dovranno essere sicuramente prioritari e di ...