Riforme | Meloni lancia Bicamerale | ma non mi farò impantanare

(Di martedì 6 settembre 2022) "Il presidenzialismo per me è la madre di tutte le, ma se ne può parlare", "unaè una delle soluzioni su cui io sono d'accordo, io propongo di aprire un dibattito, ma è chiaro che ...

TomFinley19 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Giorgia #Meloni: 'Possiamo ripartire dal sistema francese, qualcuno propone il premierato, il sindaco d'Ita… - ultimora_pol : #Elezioni2022 Giorgia #Meloni: 'Possiamo ripartire dal sistema francese, qualcuno propone il premierato, il sindaco… - macampoansa : Meloni apre a una Bicamerale, dice che le riforme si fanno insieme. Negare l'ipotesi di un presidenzialismo a colpi… - Parlamenteide : Ore 20:13 - Riforme: #Meloni, Bicamerale? Può essere soluzione - RougePrada : RT @RoyBerardi: @La_manina__ Io mi rendo conto che tu e i tuoi amici(Bersani, Scotto, Speranza, ecc.)avete votato insieme a Salvini, Berlu… -

Le, lascia intendere la, le faremo a larga maggioranza e con l'accordo di tutti. All'alleato Matteo Salvini la leader Fdi ribadisce ferma la sua posizione su energia ('per rifondere i ...LELe, lascia intendere la, le faremo a larga maggioranza e con l'accordo di tutti. All'alleato Matteo Salvini la leader Fdi ribadisce ferma la sua posizione su energia ('per ...Roma, 6 set. (askanews) - 'Il presidenzialismo per me è la madre di tutte le riforme, ma se ne può parlare', 'una bicamerale è una delle soluzioni ...Un minitour elettorale della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nei prossimi giorni toccherà le grandi piazze italiane. Domani ...