Raw 05.09.2022 The Monster is back! (Di martedì 6 settembre 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal T-Mobile Center di Kansas City, Missouri. Lo show inizia con Edge che parla di quanto successo a Clash at the Castle, il turn heel di Dominik Mysterio. Dice che lo ha aiutato nel suo primo incontro davanti a un pubblico, è stato a casa sua a San Diego, e che l'ha aiutato così come lo stesso Rey nella lotta contro i The Judgment Day. Conclude dicendo che deve raggiungerlo sul ring, non per parlarci ma per prenderlo a calci in culo. Al suo posto però si presenta Rey che prova a calmarlo. Ma dal backstage arriva anche Rhea Ripley che dice a Rey che ha provato a proteggerlo come se fosse ancora un bambino ma adesso è diventato un vero uomo. Quindi sul ring Finn Balor e Damian Priest attaccano Edge, mentre a bordo ring Rhea e Dominik mettono al tappeto Rey lanciandolo contro i gradoni in acciaio.

