sportli26181512 : Pioli: 'Il punto va bene, ma ci è mancata qualità. Girone più complesso del previsto': Pioli: 'Il punto va bene, ma… - Marilina851 : RT @lausaltato: 1) mai più vedere Messias e Calabria oltre che contro cremonese Monza salernitana e Lecce 2) questo fetish per diaz mi ha r… - Gazzetta_it : Pioli: 'Il punto va bene, ma ci è mancata qualità' SalisburgoMilan #UCL - dino_andreani : Sky a sto punto potevate fare a meno di intervistare Pioli e fare solo Juve. Perché spezzare la trasmissione così? - only_redblack : Pioli in testa ha la merda se porta diaz e non quel fenomeno di adli, punto -

La Gazzetta dello Sport

... permettendo ai rossoneri di tornare a casa quantomeno con un, al termine di un match ostico ... seguita proprio dagli austriaci e dalla squadra di. Partenza sprint degli austriaci che in ...... passaggio al novantesimo a parte…)6 Il ritorno in Europa è positivo. Lo è nella prestazione e anche nel risultato. Unlontano da San Siro non è da buttare. Il Chelsea ha perso, ... Pioli: "Il punto va bene, ma ci è mancata qualità. Girone più complesso del previsto" Il Milan esce con un punto dalla Red Bull Arena di Salisburgo, impattando per 1-1 una partita complicata e che, a un certo punto, si stava mettendo anche male per i rossoneri visto che Fernando, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...