Operazione riscatto per l’Avellino, al via la ripresa in vista della Gelbison (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo la sconfitta rimediata a Pescara, l’Avellino mette nel mirino la Gelbison. La squadra di Roberto Taurino, dopo ventiquattro ore di riposo è tornata in campo al Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti. Dapprima seduta video per analizzare gli errori commessi all’Adriatico poi, la squadra è scesa sul sintetico di Contrada Zoccolari. Pochi, anzi pochissimi i tifosi presenti sulle gradinate della Tribuna Terminio. Tifosi che hanno applaudito, Marcello Trotta. L’attaccante di Macerata Campania arrivato sul gong del mercato sarà a disposizione per domenica, dopo il turno di squalifica scontato. Nessun problema per Antonio Di Gaudio e Jacopo Dall’Oglio che hanno rimediato una botta nella seduta di rifinitura di sabato. Riposo a scopo precauzionale per Julian Illanes. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo la sconfitta rimediata a Pescara,mette nel mirino la. La squadra di Roberto Taurino, dopo ventiquattro ore di riposo è tornata in campo al Partenio-Lombardi per ladegli allenamenti. Dapprima seduta video per analizzare gli errori commessi all’Adriatico poi, la squadra è scesa sul sintetico di Contrada Zoccolari. Pochi, anzi pochissimi i tifosi presenti sulle gradinateTribuna Terminio. Tifosi che hanno applaudito, Marcello Trotta. L’attaccante di Macerata Campania arrivato sul gong del mercato sarà a disposizione per domenica, dopo il turno di squalifica scontato. Nessun problema per Antonio Di Gaudio e Jacopo Dall’Oglio che hanno rimediato una botta nella seduta di rifinitura di sabato. Riposo a scopo precauzionale per Julian Illanes. ...

AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, in chiusura l'operazione #Paredes: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e 5… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Milan, in chiusura Sergino #Dest del #Barcellona: operazione in prestito con diritto di riscatt… - Dr_Hat89 : @Delpinsky21 @BFC19091 @GabCM8 @cuadrvdo È stato pagato 25 lasciandolo a Udine un altro anno, per averlo subito dov… - GranataAndy : @emilly18_9 @iljackmora No no operazione chiusa in prestito (a 400mila euro) con diritto di riscatto fissato a 3,6… -

Commisso al veleno: 'Ho portato 440 milioni, parlate troppo. Spalletti inaccettabile' ...per 5 milioni e secondo voi io avrei dovuto spendere 15 milioni più le commissioni per il riscatto. ... Rocco Commisso è ritornato anche sull'operazione che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus. 'C'è ... MotoGP / Diretta Test Misano 2022, day 1: è tornato Marquez, Bagnaia il più veloce | FormulaPassion.it ... dopo i tre mesi di stop in seguito alla quarta operazione all'omero del braccio destro. Si andrà ... Il pilota romano è in cerca di riscatto dopo una stagione estremamente difficile. 11.40 - Si migliora ... "Giuntoli aveva preso un calciatore dieci volte più forte di Raspadori". Il retroscena Giacomo Raspadori ha firmato un contratto quinquennale con il Napoli, eppure il sodalizio campano aveva puntato su un altro calciatore. Il retroscena. Operazione Hesperia, le reazioni del mondo politico Operazione Hesperia, le reazioni del mondo politico. Il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, rivolge un plauso ai Carabinieri ... ...per 5 milioni e secondo voi io avrei dovuto spendere 15 milioni più le commissioni per il. ... Rocco Commisso è ritornato anche sull'che ha portato Dusan Vlahovic alla Juventus. 'C'è ...... dopo i tre mesi di stop in seguito alla quartaall'omero del braccio destro. Si andrà ... Il pilota romano è in cerca didopo una stagione estremamente difficile. 11.40 - Si migliora ...Giacomo Raspadori ha firmato un contratto quinquennale con il Napoli, eppure il sodalizio campano aveva puntato su un altro calciatore. Il retroscena.Operazione Hesperia, le reazioni del mondo politico. Il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, rivolge un plauso ai Carabinieri ...