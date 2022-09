"Nessuno avrà i numeri per governare". La profezia di Gelmini su Palazzo Chigi (Di martedì 6 settembre 2022) «Noi siamo disponibili a qualsiasi alleanza che presupponga che a Palazzo Chigi ci sia Mario Draghi. È evidente che se né la destra né la sinistra avranno i numeri per governare da soli, si aprirà la strada per chiedere un nuovo impegno al premier uscente. Vedremo chi ci starà ma il Paese è ancora in emergenza anche se non più per il Covid». Così Mariastella Gelmini al Messaggero. La ministra per gli Affari Regionali non risponde direttamente alla domanda se sia «Meglio FdI che i Dem» sottolineando che sarebbe «meglio un governo di pacificazione che metta insieme le forze responsabili di questo Paese e assicuri la piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo risultato lo si può ottenere se il Terzo Polo raggiunge un buon risultato». «Sono convinta - dice ancora ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 settembre 2022) «Noi siamo disponibili a qualsiasi alleanza che presupponga che aci sia Mario Draghi. È evidente che se né la destra né la sinistra avranno iperda soli, si aprirà la strada per chiedere un nuovo impegno al premier uscente. Vedremo chi ci starà ma il Paese è ancora in emergenza anche se non più per il Covid». Così Mariastellaal Messaggero. La ministra per gli Affari Regionali non risponde direttamente alla domanda se sia «Meglio FdI che i Dem» sottolineando che sarebbe «meglio un governo di pacificazione che metta insieme le forze responsabili di questo Paese e assicuri la piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E questo risultato lo si può ottenere se il Terzo Polo raggiunge un buon risultato». «Sono convinta - dice ancora ...

