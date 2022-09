Mattarella in Albania e Macedonia Nord dopo l’ok dell’Ue ai negoziati di adesione (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA – dopo un’attesa durata tredici anni dalla presentazione della domanda di adesione all’Unione europea (il 24 aprile 2009), Albania e Macedonia del Nord lo scorso 19 luglio hanno ottenuto finalmente l’apertura dei negoziati di accesso all’Unione europea. Un evento che verrà “suggellato” dalla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Tirana e Skopje giovedì e venerdì. L’Italia è da sempre uno dei più grandi sostenitori di questa adesione. L’ultima occasione in cui il Capo dello Stato ha sollecitato Bruxelles a non tardare l’appuntamento è stato durante la visita di Ursula von der Leyen a Roma, il 9 giugno: “Non ci devono essere ritardi nel sistema di allargamento europei ai Balcani occidentali”, ha detto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA –un’attesa durata tredici anni dalla presentazione della domanda diall’Unione europea (il 24 aprile 2009),dello scorso 19 luglio hanno ottenuto finalmente l’apertura deidi accesso all’Unione europea. Un evento che verrà “suggellato” dalla visita del Presidente della Repubblica, Sergio, a Tirana e Skopje giovedì e venerdì. L’Italia è da sempre uno dei più grandi sostenitori di questa. L’ultima occasione in cui il Capo dello Stato ha sollecitato Bruxelles a non tardare l’appuntamento è stato durante la visita di Ursula von der Leyen a Roma, il 9 giugno: “Non ci devono essere ritardi nel sistema di allargamento europei ai Balcani occidentali”, ha detto ...

