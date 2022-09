Il Benevento punta il Cagliari sotto lo sguardo di Vigorito (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Seduta a porte aperte nel giorno del 93° compleanno per il Benevento. All’Antistadio nessuna candelina da spegnere ma tanto lavoro per gli uomini di Fabio Caserta che hanno svolto la seconda delle due sedute programmate davanti a un discreto numero di tifosi. All’allenamento non hanno preso parte i centrocampisti Viviani e Basit, mentre capitan Letizia ha svolto solo la prima parte in gruppo senza figurare nella partitella a metà campo, così come Schiattarella. I minuti iniziali della sessione sono stati dedicati a un circuito incentrato su una serie di esercizi sul possesso palla, a cui ha poi fatto seguito un test in famiglia. Caserta ha provato due schieramenti con moduli diversi. Da una parte il 3-5-2 ha visto protagonisti Paleari; Capellini, Glik, Pastina; Improta, Koutsoupias, Kubica, Tello, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Seduta a porte aperte nel giorno del 93° compleanno per il. All’Antistadio nessuna candelina da spegnere ma tanto lavoro per gli uomini di Fabio Caserta che hanno svolto la seconda delle due sedute programmate davanti a un discreto numero di tifosi. All’allenamento non hanno preso parte i centrocampisti Viviani e Basit, mentre capitan Letizia ha svolto solo la prima parte in gruppo senza figurare nella partitella a metà campo, così come Schiattarella. I minuti iniziali della sessione sono stati dedicati a un circuito incentrato su una serie di esercizi sul possesso palla, a cui ha poi fatto seguito un test in famiglia. Caserta ha provato due schieramenti con moduli diversi. Da una parte il 3-5-2 ha visto protagonisti Paleari; Capellini, Glik, Pastina; Improta, Koutsoupias, Kubica, Tello, ...

