Elezioni | Letta | ' basta un 4% a Calenda e Conte e la destra supera il 70%'

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il voto per le liste disono oggettivamente un aiuto alla vittoria della. Uno vuol fare il governo con la Meloni, l'altro ha il sostegno di Trump". Lo ha detto Enricoai candidati del Pd. "Un più 4% a, tolto a noi, consentirebbe alladire il 70% di rappresentanza parlamentare. Un più 4% a noi porterebbe lasotto il 55% per ripotare la partita nellandibilità", ha spiegato il segretario del Pd sottolineando che "ci sono 60 collegindibili".

Verso le elezioni 2022, la campagna elettorale in tempo reale Sondaggi - FdI sempre avanti. Sfida tra ... E gioca con il Partitometro Punti chiave 10:16 Letta: "Con il Rosatellum scenario da incubo: con il ...Prova a motivare i suoi, Enrico Letta. Prova a contraddire i sondaggi. "Non bisogna credere alla vittoria annunciata della destra",... ROMA (ITALPRESS) – "Il Jobs Act è quell'insieme di riforme del mercato del lavoro che ha creato oltre un milione di posti di lavoro in più di cui la metà a tempo indeterminato. Orlando e il Pd non ce ...