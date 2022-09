Elezioni | Di Maio | Caro energia | lo Stato deve pagare l’80 per cento della bolletta

(Di martedì 6 settembre 2022) Famiglie e imprese sono allo stremo per ile non possono aspettare il nuovo governo. “Non si puo’ piu’ aspettare – dice a “Quotidiano Nazionale” il ministro degli Esteri, Luigi Di, alla guida di Impegno civico con il Pd -. Con il governo interveniamo con il nuovo decreto per calmierare l’aumento dei prezzi e con la proroga del taglio delle accise sulla benzina fino al 5 ottobre. Ma per noi e’ fondamentale agire con un provvedimento Taglia-Bollette, che abbiamo gia’ pronto e che puo’ essere varato il giorno dopo le”. “Bisogna bloccare – aggiunge – questa emorragia economica e fare di tutto per evitare la chiusura di migliaia di imprese e mettere a rischio il posto di milioni di lavoratori. Proponiamo che lopaghiperdelle ...

LaVeritaWeb : «Se al voto trionfasse il centrodestra, disastro finanziario e uscita dalla Nato». Luigi Di Maio ed Enrico Letta su… - Italiani_news : Elezioni: #DiMaio, ‘Russia ha deciso di entrare direttamente in campagna elettorale’ #campagnaelettorale2022… - wireditalia : Il centrodestra guida la classifica delle inserzioni, seguito a ruota dal Partito democratico. Il Terzo polo non fa… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Energia, proposta di Di Maio: 'Lo Stato paghi l'80% delle bollette' - askanews_ita : Di Maio: lo Stato paghi l’80% delle #bollette, la proposta è pronta #Energia #Elezioni -

E nell'intergruppo i grillini sono tutti dell'area scissionista del ministro Di Maio. In realtà ... perché autore di un "voltafaccia" anche per le elezioni regionali, e a livello nazionale della ... Impegno Civico: il programma elettorale di Di Maio per le elezioni 2022 Elezioni 2022: ecco quali sono i punti principali del programma elettorale del Partito Democratico in gara alle elezioni del 25 settembre.