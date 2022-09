Dopo quattro mesi ammette l’uccisione «per errore» di Shireen Abu Akleh (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo quattro mesi, quando l’interesse internazionale è fortemente calato, l’esercito israeliano ha ammesso ciò che aveva negato con forza: lo scorso 11 maggio a Jenin un suo soldato con ogni L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 settembre 2022), quando l’interesse internazionale è fortemente calato, l’esercito israeliano ha ammesso ciò che aveva negato con forza: lo scorso 11 maggio a Jenin un suo soldato con ogni L'articolo proviene da il manifesto.

CarloCalenda : Non esiste “voto utile” a prescindere, perché ci sono quattro coalizioni in campo. Se il terzo polo arriva sopra il… - enpaonlus : Dopo caldo, siccità e incendi arriva il peggio per gli animali stremati: la decisione della ?@regionetoscana? di an… - gennaromigliore : #Ermini lancia l’allarme della carenza dei magistrati per i concorsi troppo lenti. E lui se ne accorge dopo quattro… - MoreBrigante : @Cartabellotta Ma questa sarebbe la 1° dose dopo le quattro dosi, la 5° dose, oppure la dose super sajian di 6° livello? - VignolaClaudio : Quando riescono ad avvicinarsi al centro affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito i… -