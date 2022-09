Donnarumma esce a vuoto, la Juve accorcia a Parigi (perde 2-1) (Di martedì 6 settembre 2022) Ci voleva Gigio Donnarumma per far segnare un gol alla Juventus al Parco dei Principi. Dopo un primo tempo a senso unico, terminato 2-0 per il Psg (con gol di Mbappé e Hakimi), il portiere ex Milan ci ha messo del suo su un calcio d’angolo battuto dalla Juventus. Donnarumma esce a vuoto, non si capisce bene dove voglia andare, il pallone arriva sulla testa di McKennie che segna. La regia inquadra prima Galtier e poi Navas che pregusta il ritorno tra i pali. Poi, però, Donnarumma compie una parata importante su colpo di testa di Vlahovic. 1,96 mide Gianluigi Donnarumma. Error del arquero y gol de McKennie, descuenta la Juventus ante PSG.pic.twitter.com/ae5kLz26DX — Franco Bottaro (@FranBottaro9) September 6, 2022 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Ci voleva Gigioper far segnare un gol allantus al Parco dei Principi. Dopo un primo tempo a senso unico, terminato 2-0 per il Psg (con gol di Mbappé e Hakimi), il portiere ex Milan ci ha messo del suo su un calcio d’angolo battuto dallantus., non si capisce bene dove voglia andare, il pallone arriva sulla testa di McKennie che segna. La regia inquadra prima Galtier e poi Navas che pregusta il ritorno tra i pali. Poi, però,compie una parata importante su colpo di testa di Vlahovic. 1,96 mide Gianluigi. Error del arquero y gol de McKennie, descuenta lantus ante PSG.pic.twitter.com/ae5kLz26DX — Franco Bottaro (@FranBottaro9) September 6, 2022 L'articolo ...

CorraRUN : @PresMoratti Perché non dovremmo più lamentarci di Handanovic perché Donnarumma esce a vuoto? Donnarumma 23 anni ricordiamolo.... - Andrea_Biorny : Donnarumma probabilmente ha già firmato in segreto con la Juve, perché se no un portiere normale non esce così.… - effe37 : Donnarumma sono 6 anni che giochi a questi livelli e non hai ancora imparato minimamente come cazzo si esce #PSGJuve - SevenValaw : donnarumma quando esce è problematico - aenimt_ : ma donnarumma fermatelo, esce fino a metà campo #PSGJuve -