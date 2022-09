Dal completo pigiama al look maschile, dal colore hot alla longuette in stile Nineties (Di martedì 6 settembre 2022) La combinazione camicia e canotta estate 2022 è stata amatissima da celeb e influencer. Che l’hanno sfoggiata in spiaggia con shorts e bermuda. Ma anche ora a settembre, quest’accoppiata di tendenza continua a essere perfetta per essere indossata nel tempo libero e non solo. Come abbinarla? Le possibilità sono tantissime. Eccone quattro strepitose, versatili e facilissime da riprodurre. Scovate su Instagram nei feed delle nostre trend setter preferite. Con pantaloni maschili e mocassini Uno degli abbinamenti più amati e a prova d’errore è quello con un paio di pantaloni maschili e con mocassini ultra classici. L’idea è quella di creare un look androgino con pezzi dal fascino intramontabile e dai colori neutri o basic. Dal beige al bianco, dal celeste Oxford al nero. In questo modo si ottiene un outfit versatile ed elegante che può essere portato sia in ufficio che nel ... Leggi su amica (Di martedì 6 settembre 2022) La combinazione camicia e canotta estate 2022 è stata amatissima da celeb e influencer. Che l’hanno sfoggiata in spiaggia con shorts e bermuda. Ma anche ora a settembre, quest’accoppiata di tendenza continua a essere perfetta per essere indossata nel tempo libero e non solo. Come abbinarla? Le possibilità sono tantissime. Eccone quattro strepitose, versatili e facilissime da riprodurre. Scovate su Instagram nei feed delle nostre trend setter preferite. Con pantaloni maschili e mocassini Uno degli abbinamenti più amati e a prova d’errore è quello con un paio di pantaloni maschili e con mocassini ultra classici. L’idea è quella di creare unandrogino con pezzi dal fascino intramontabile e dai colori neutri o basic. Dal beige al bianco, dal celeste Oxford al nero. In questo modo si ottiene un outfit versatile ed elegante che può essere portato sia in ufficio che nel ...

