Champions League, la Juventus piegata da Mbappè in un tempo: il Psg vince 2-1 (Di martedì 6 settembre 2022) Una Juventus non bella ma generosa perde 2-1 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain nell’esordio di Champions. Gara tra due squadre con una storia recente simile: il dominio casalingo e l’ossessione vana per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Certo, fasi differenti nell’ultimissimo periodo: col Psg fresco di rivoluzione e la Juve che prova a ritrovarsi nella restaurazione allegriana. E dopo le ultime uscite in campionato per i bianconeri appariva evidente che non sarebbe stata una scelta saggia impostare una gara su quello stile, meme a parte. E infatti quando la Juve si chiude dietro bastano sei minuti al Paris Saint Germain per trovare il gol: il passaggio di Neymar è quasi di scherno nella sua banalità di scucchiaiata in avanti, ma Mbappé scappa a Bremer e la deposita alle spalle di Perin. Il segnale per i bianconeri arriva: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Unanon bella ma generosa perde 2-1 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain nell’esordio di. Gara tra due squadre con una storia recente simile: il dominio casalingo e l’ossessione vana per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Certo, fasi differenti nell’ultimissimo periodo: col Psg fresco di rivoluzione e la Juve che prova a ritrovarsi nella restaurazione allegriana. E dopo le ultime uscite in campionato per i bianconeri appariva evidente che non sarebbe stata una scelta saggia impostare una gara su quello stile, meme a parte. E infatti quando la Juve si chiude dietro bastano sei minuti al Paris Saint Germain per trovare il gol: il passaggio di Neymar è quasi di scherno nella sua banalità di scucchiaiata in avanti, ma Mbappé scappa a Bremer e la deposita alle spalle di Perin. Il segnale per i bianconeri arriva: ...

