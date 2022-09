Champions | Inter; Inzaghi | Bayern occasione dopo botta derby

Gazzetta_it : Del Piero: 'Italiane, fate il Villarreal! Juve, ora più ambizione. Milanesi e Napoli...' #UCL - DiMarzio : .@Inter: le parole di #Calhanoglu alla vigilia della sfida contro il @FCBayern #ChampionsLeague - DiMarzio : #ChampionsLeague | @Inter, le parole di #Inzaghi alla vigilia del match contro il @FCBayern - dbigmark : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | @Inter, le parole di #Inzaghi alla vigilia del match contro il @FCBayern - glooit : Champions, Inter: Inzaghi 'Le critiche mi stimolano' leggi su Gloo -

Sport Fanpage

...reazione da vera. Sono stati troppi, infatti, i segnali raccolti nell'ultimo periodo per non intervenire. Tanto più che il calendario non concede soste: domani ci sarà il debutto in...Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, alla vigilia della gara diLeague contro il Bayern Monaco. "Ho visto gli allenamenti che voglio, nonostante la brutta botta la squadra si è ... Calendario Inter in Champions League 2022/2023: partite e classifica del girone (ANSA) - ROMA, 06 SET - Il Bayern Monaco, secondo gli esperti Sisal, parte favoritissimo a 1,85 rispetto al 3,90 dell'Inter, con il pareggio ...Inter-Bayern Monaco, il centrocampista Calhanoglu era presente alla conferenza stampa di presentazione della gara e ha risposto alle domande dei giornalisti Nella conferenza stampa odierna, in vista d ...