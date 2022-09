CdS – “Voglio tornare all’Inter | ora devo giocare e segnare”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 00:39:52 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: È stato un lunedì speciale per Martin Satriano, che ha assaporato per la prima volta la gioia di una rete in Serie A durante la partita tra Salernitana ed Empoli. Al termine della gara, finita 2-2, l’attaccante uruguaiano, in prestito d, non ha nascosto le sue ambizioni ai microfoni di Sky. Satriano: “, l’obiettivo è” “Abbiamo fatto una buona partita, avevo detto che il gol sarebbe arrivato e oggi ce l’ho fatta – ha spiegato il classe 2001 di Montevideo -.qui a Salerno non è facile, ci siamo abbassati dopo il vantaggio ma la nostra squadra ha un cuore immenso e abbiamo trovato ...