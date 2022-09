Calcio: Champions, Salisburgo-Milan 1-1, Saelemaekers risponde a Okafor (Di martedì 6 settembre 2022) Salisburgo, 6 set. (Adnkronos) - Il Milan di Pioli pareggia 1-1 a Salisburgo nel primo impegno nel gruppo E di Champions League in trasferta per i rossoneri. Per la sfida il tecnico del Milan sceglie Giroud a guidare l'attacco, alle sue spalle il trio composto da Saelemaekers, De Ketelaere e Leao. Tonali e Bennacer a metà campo. I gol arrivano nel primo tempo. Al 28' Salisburgo in vantaggio: Fernando smista per Okafor, l'attaccante svizzero in area salta Kalulu e batte Maignan tra le gambe. I rossoneri ci mettono poco a riorganizzarsi e al 40' pareggiano: Bennacer suggerisce per Leao che serve Saelemaekers che da centro area batte Kohn e trova l'1-1. I padroni di casa si riaffacciano in avanti ad inizio ripresa, al 53' guizzo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022), 6 set. (Adnkronos) - Ildi Pioli pareggia 1-1 anel primo impegno nel gruppo E diLeague in trasferta per i rossoneri. Per la sfida il tecnico delsceglie Giroud a guidare l'attacco, alle sue spalle il trio composto da, De Ketelaere e Leao. Tonali e Bennacer a metà campo. I gol arrivano nel primo tempo. Al 28'in vantaggio: Fernando smista per, l'attaccante svizzero in area salta Kalulu e batte Maignan tra le gambe. I rossoneri ci mettono poco a riorganizzarsi e al 40' pareggiano: Bennacer suggerisce per Leao che serveche da centro area batte Kohn e trova l'1-1. I padroni di casa si riaffacciano in avanti ad inizio ripresa, al 53' guizzo di ...

