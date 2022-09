“Vesuvio erutta”: Spotify cancella il brano dopo le segnalazioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle costanti del calcio italiano sono i cori razzisti e discriminatori contro Napoli e i napoletani. Assistiamo, difatti, ogni qualvolta gli azzurri giocano in trasferta ad episodi sempre più spregevoli e di cattivo gusto. Ancora negli stadi italiani domina il razzismo e l’ignoranza eppure, nonostante questi cori beceri si verificano praticamente ogni giornata, in molti casi anche su altri campi in cui il Napoli non è coinvolto, le maggiori autorità continuano semplicemente a multare le varie società senza prendere seri provvedimenti. Addirittura, nei giorni scorsi è apparsa su Spotify, nota applicazione di streaming musicale, una canzone intitolata Vesuvio erutta (Tutta Napoli è distrutta). In seguito, si è scoperto che in realtà il brano era già presente sulla piattaforma da circa due anni e mezzo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Una delle costanti del calcio italiano sono i cori razzisti e discriminatori contro Napoli e i napoletani. Assistiamo, difatti, ogni qualvolta gli azzurri giocano in trasferta ad episodi sempre più spregevoli e di cattivo gusto. Ancora negli stadi italiani domina il razzismo e l’ignoranza eppure, nonostante questi cori beceri si verificano praticamente ogni giornata, in molti casi anche su altri campi in cui il Napoli non è coinvolto, le maggiori autorità continuano semplicemente a multare le varie società senza prendere seri provvedimenti. Addirittura, nei giorni scorsi è apparsa su, nota applicazione di streaming musicale, una canzone intitolata(Tutta Napoli è distrutta). In seguito, si è scoperto che in realtà ilera già presente sulla piattaforma da circa due anni e mezzo ...

beccaspxcee : RT @puparulepatan: dicono Vesuvio erutta ma non sanno che c'è un piano di evacuazione già pronto che smisterà 3 milioni di persone nelle re… - PagliariCarlo : La maggior parte di quelli che canta #Vesuvio erutta' ha gravissimi problemi con l'acne. - paynethetic : RT @puparulepatan: dicono Vesuvio erutta ma non sanno che c'è un piano di evacuazione già pronto che smisterà 3 milioni di persone nelle re… - giannicuzzani : RT @GenCar5: Ho disdetto dopo vari anni l'abbonamento ad @AmazonMusic per aver veicolato ignobili contenuti razzisti ('Vesuvio erutta') inn… - AlfonsoFofo60 : RT @IgnazioGrazioso: ' #Vesuvio erutta..' si canta in tutti gli stadi italiani... Ma il Vesuvio non lo sa, e continua ad incantare. Kvar… -