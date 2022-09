US Open 2022, risultati uomini 4 settembre: Nick Kyrgios detronizza Daniil Medvedev, ok Matteo Berrettini (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è conclusa la settima giornata di incontri del tabellone di singolare maschile degli US Open 2022 di tennis: sul cemento statunitense, per il quarto turno si sono giocati i quattro incontri della parte alta. Va ai quarti di finale l’unico azzurro oggi in campo, Matteo Berrettini. Nel cuore della notte italiana arriva il risultato più roboante nell’ottavo di finale più atteso: l’australiano Nick Kyrgios, numero 23 del tabellone ed autentica mina vagante del torneo, elimina il russo Daniil Medvedev, numero 1 del seeding e del mondo con lo score di 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 in poco meno di tre ore. Il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta del ranking ATP, con tre tennisti in lotta per la successione: gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Si è conclusa la settima giornata di incontri del tabellone di singolare maschile degli USdi tennis: sul cemento statunitense, per il quarto turno si sono giocati i quattro incontri della parte alta. Va ai quarti di finale l’unico azzurro oggi in campo,. Nel cuore della notte italiana arriva il risultato più roboante nell’ottavo di finale più atteso: l’australiano, numero 23 del tabellone ed autentica mina vagante del torneo, elimina il russo, numero 1 del seeding e del mondo con lo score di 7-6 (11) 3-6 6-3 6-2 in poco meno di tre ore. Il russo, campione uscente, lunedì prossimo perderà la vetta del ranking ATP, con tre tennisti in lotta per la successione: gli spagnoli Rafael Nadal e Carlos ...

