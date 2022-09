Un posto al sole, trama 5 settembre 2022: Speranza non si arrende (Di lunedì 5 settembre 2022) Ad Un posto al sole, la tragica morte di Susanna continuerà ad avere ripercussioni sulla vita di tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, come svela la trama di lunedì 5 settembre 2022. I Poggi, in particolare, saranno affranti per la scomparsa della giovane Picardi subito dopo le nozze celebrate in ospedale con Niko e Giulia, Renato, Angela e Franco proveranno a confortare il ragazzo. Quest'ultimo, disperato per aver perso Susanna, deciderà di rivolgere tutte le sue attenzioni verso il figlioletto Jimmy, particolarmente provato per la morte della donna che considerava come una seconda mamma. Niko, in particolare, si renderà conto di quanto Micaela sia destabilizzante nei confronti del bambino e si dirà disposto a tutto pur di tutelare Jimmy e tenerlo alla larga da nuove delusioni ed ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 5 settembre 2022) Ad Unal, la tragica morte di Susanna continuerà ad avere ripercussioni sulla vita di tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, come svela ladi lunedì 5. I Poggi, in particolare, saranno affranti per la scomparsa della giovane Picardi subito dopo le nozze celebrate in ospedale con Niko e Giulia, Renato, Angela e Franco proveranno a confortare il ragazzo. Quest'ultimo, disperato per aver perso Susanna, deciderà di rivolgere tutte le sue attenzioni verso il figlioletto Jimmy, particolarmente provato per la morte della donna che considerava come una seconda mamma. Niko, in particolare, si renderà conto di quanto Micaela sia destabilizzante nei confronti del bambino e si dirà disa tutto pur di tutelare Jimmy e tenerlo alla larga da nuove delusioni ed ...

