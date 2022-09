Terremoto in Cina oggi, scossa di magnitudo 6,8: oltre 30 morti (Di lunedì 5 settembre 2022) Pechino, 5 set. (Xinhua/Adnkronos) - Un Terremoto di magnitudo 6,8 ha scosso oggi la contea di Luding, nella provincia sudoccidentale del Sichuan, in Cina alle 12,52 (ora di Pechino), secondo il China ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Pechino, 5 set. (Xinhua/Adnkronos) - Undi6,8 ha scossola contea di Luding, nella provincia sudoccidentale del Sichuan, inalle 12,52 (ora di Pechino), secondo il China ...

