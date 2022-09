Sport in tv oggi (lunedì 5 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Ulteriore importante giornata di Sport, ed è un lunedì particolarmente (e inusualmente) ampio quello che si sta per vivere. Non soltanto il calcio imperversa, ma entrano nel vivo tante manifestazioni internazionali: gli Europei di basket con Italia-Ucraina, gli Europei di pallanuoto femminile con Italia-Croazia e i Mondiali di volley, che non prevedono la squadra azzurra in scena. Il piatto forte è, oltre a pallanuoto e basket, Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open, peraltro potenzialmente ricchi di sfide tutte da vivere. Di seguito l’intero palinsesto Sportivo odierno. Sport IN TV oggi (lunedì 5 settembre): orari E programma 11:55 CICLISMO Tour of Britain, 2a tappa Hawick – Duns (175 km) – Diretta ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Ulteriore importante giornata di, ed è unparticolarmente (e inusualmente) ampio quello che si sta per vivere. Non soltanto il calcio imperversa, ma entrano nel vivo tante manifestazioni internazionali: gli Europei di basket con Italia-Ucraina, gli Europei di pallanuoto femminile con Italia-Croazia e i Mondiali di volley, che non prevedono la squadra azzurra in scena. Il piatto forte è, oltre a pallanuoto e basket, Jannik Sinner negli ottavi di finale degli US Open, peraltro potenzialmente ricchi di sfide tutte da vivere. Di seguito l’intero palinsestoivo odierno.IN TV):11:55 CICLISMO Tour of Britain, 2a tappa Hawick – Duns (175 km) – Diretta ...

