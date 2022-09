SERIE A QUINTA GIORNATA: STROPPA AL BIVIO BERGAMASCO (Di lunedì 5 settembre 2022) Continua a traballare pericolosamente la panchina di STROPPA: il suo Monza infatti, è ancora a quota zero in campionato, con il non invidiabile score di due reti fatti e ben undici subite. Oltre alle statistiche negative, per i brianzoli si avvicina anche un record pericoloso: cinque sconfitte consecutive ad inizio stagione. Nel caso di vittoria dell’Atalanta infatti, il Monza sarebbe la terza squadra nella storia del massimo campionato italiano a raggiugnere questo traguardo. Prima dei biancorossi toccò a Treviso (2005) e Benevento (2017), in due annate concluse con le rispettive retrocessioni. Nelle prime uscite, è stato il reparto difensivo a lasciare perplessi tifosi ed addetti ai lavori, avendo subito molte reti per diverse disattenzioni. La partita per invertire il trend non è certo la più comoda sulla carta. L’Atalanta di Gasperini infatti, è reduce dal tre a ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 5 settembre 2022) Continua a traballare pericolosamente la panchina di: il suo Monza infatti, è ancora a quota zero in campionato, con il non invidiabile score di due reti fatti e ben undici subite. Oltre alle statistiche negative, per i brianzoli si avvicina anche un record pericoloso: cinque sconfitte consecutive ad inizio stagione. Nel caso di vittoria dell’Atalanta infatti, il Monza sarebbe la terza squadra nella storia del massimo campionato italiano a raggiugnere questo traguardo. Prima dei biancorossi toccò a Treviso (2005) e Benevento (2017), in due annate concluse con le rispettive retrocessioni. Nelle prime uscite, è stato il reparto difensivo a lasciare perplessi tifosi ed addetti ai lavori, avendo subito molte reti per diverse disattenzioni. La partita per invertire il trend non è certo la più comoda sulla carta. L’Atalanta di Gasperini infatti, è reduce dal tre a ...

