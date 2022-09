Sarà Vespa, con un sorteggio, a gestire i confronti tra leader su Raiuno (Di lunedì 5 settembre 2022) Il salotto di Porta a Porta Sarà il luogo deputato al confronto tra politici prima delle elezioni del 25 settembre 2022. Bruno Vespa condurrà due serate speciali dedicate ai programmi dei leader di partiti e coalizioni. Ma non Sarà un confronto all’americana, con botta e risposta tra i candidati. Si tratterà piuttosto di una serie di interviste singole, con i vari esponenti di spicco dei partiti politici, che compariranno a seconda del risultato del sorteggio che assegnerà, a ciascuno di loro, una fascia oraria ben determinata. Le due serate, secondo i retroscena messi a disposizione da Tv Blog, si svolgeranno il 15 e il 22 settembre, rispettivamente nella settimana precedente e in quella che poi condurrà al voto di domenica 25 settembre. LEGGI ANCHE > Secondo la commissaria Agcom, il confronto a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il salotto di Porta a Portail luogo deputato al confronto tra politici prima delle elezioni del 25 settembre 2022. Brunocondurrà due serate speciali dedicate ai programmi deidi partiti e coalizioni. Ma nonun confronto all’americana, con botta e risposta tra i candidati. Si tratterà piuttosto di una serie di interviste singole, con i vari esponenti di spicco dei partiti politici, che compariranno a seconda del risultato delche assegnerà, a ciascuno di loro, una fascia oraria ben determinata. Le due serate, secondo i retroscena messi a disposizione da Tv Blog, si svolgeranno il 15 e il 22 settembre, rispettivamente nella settimana precedente e in quella che poi condurrà al voto di domenica 25 settembre. LEGGI ANCHE > Secondo la commissaria Agcom, il confronto a ...

