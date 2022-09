San Giuliano Milanese, arrestato spacciatore in monopattino (Di lunedì 5 settembre 2022) Operazione della Polizia Locale che ha ammanettato un 50enne nordafricano irregolare e già formalmente espulso dall’Italia. Con sé aveva 15 dosi di cocaina Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 5 settembre 2022) Operazione della Polizia Locale che ha ammanettato un 50enne nordafricano irregolare e già formalmente espulso dall’Italia. Con sé aveva 15 dosi di cocaina

enpaonlus : Cika torna a casa, ritrovato a San Colombano il pappagallo sparito tra San Donato e San Giuliano quattro anni fa -… - anastasiamadam : RT @enpaonlus: Cika torna a casa, ritrovato a San Colombano il pappagallo sparito tra San Donato e San Giuliano quattro anni fa - Cronaca,… - emilio_giuliano : RT @MinolloO: I napoletani nel mondo sono circa 80 MILIONI La città in cui ne siamo di più non è Napoli ma San Paolo del Brasile. A seguir… - nonnageca : RT @zampa_qua: URGENTE??????????345 2131825?? ALICE CERCA CASA????10 anni tra Perreras in Spagna e struttura a San Giuliano Milanese.E Meraviglio… - GaetaniLeonardo : RT @enpaonlus: Cika torna a casa, ritrovato a San Colombano il pappagallo sparito tra San Donato e San Giuliano quattro anni fa - Cronaca,… -