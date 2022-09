PSG, Marquinhos: «Juve difficile da affrontare» (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole di Marquinhos alla vigilia della sfida tra PSG e Juve: «Le formazioni italiane lavorano molto sulla tattica e sulla fisica» Marquinhos ha parlato ai canali ufficiali del PSG in vista della sfida al PSG. Di seguito le sue parole. PRIMA DI CHAMPIONS – «É la Champions, è sempre emozionante. È una competizione molto importante da giocare. Il mondo intero ha assistito al sorteggio. È bello scoprire i nostri avversari per iniziare a pensare alle partite. È anche un’opportunità per scoprire nuovi avversari. Sono avversari storici che hanno già vinto questo trofeo». JuveNTUS – «E’ sempre una squadra molto difficile da affrontare. Le formazioni italiane lavorano molto sulla tattica e sulla fisica. Sono sempre pronte a combattere. Mettono sempre nei guai i loro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole dialla vigilia della sfida tra PSG e: «Le formazioni italiane lavorano molto sulla tattica e sulla fisica»ha parlato ai canali ufficiali del PSG in vista della sfida al PSG. Di seguito le sue parole. PRIMA DI CHAMPIONS – «É la Champions, è sempre emozionante. È una competizione molto importante da giocare. Il mondo intero ha assistito al sorteggio. È bello scoprire i nostri avversari per iniziare a pensare alle partite. È anche un’opportunità per scoprire nuovi avversari. Sono avversari storici che hanno già vinto questo trofeo».NTUS – «E’ sempre una squadra moltoda. Le formazioni italiane lavorano molto sulla tattica e sulla fisica. Sono sempre pronte a combattere. Mettono sempre nei guai i loro ...

LucaRuss0 : MARQUINHOS, capitano del PSG: “E’ sempre dura affrontare la Juventus” - MaryPayne9444 : RT @TMit_news: Marquinhos non si fida ?? delle squadre italiane e specialmente della #Juventus, prossimo avversario in #UCL del #PSG. Quante… - ZonaBianconeri : RT @TMit_news: Marquinhos non si fida ?? delle squadre italiane e specialmente della #Juventus, prossimo avversario in #UCL del #PSG. Quante… - TMit_news : Marquinhos non si fida ?? delle squadre italiane e specialmente della #Juventus, prossimo avversario in #UCL del… - PSGRelay : RT @sportmediaset: Marquinhos: 'Squadre italiane tattiche e fisiche, con la Juve sarà dura' #Psg -