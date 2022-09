Pioli | ' Salisburgo ostico | ma ora il mio Milan sa come si gioca a questi livelli'

(Di lunedì 5 settembre 2022) Stefanopresenta la sfida Champions di domani sera alle 21 a in Austria contro il, debutto europeo per il Diavolo campione d'Italia: "Avversari ostici ma adesso - a differenza dello ...

Milan News

Stefanopresenta la sfida Champions di domani sera alle 21 a in Austria contro il, debutto europeo per il Diavolo campione d'Italia: "Avversari ostici ma adesso - a differenza dello scorso ...Martedì alle ore 21:00 si aprirà il girone per i rossoneri che troveranno sul loro cammino il, già agli ottavi di finale della competizione nella passata stagione. Stefanopotrebbe ... Salisburgo-Milan, alle 19:10 la conferenza stampa di Pioli e Calabria Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi sulla missione per la nuova stagione in Champions League: "Dimostrare che ...Il Milan affronta l'RB Salisburgo nella partita di apertura della fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23 e potrai seguire tutta l'azione su ...