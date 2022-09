Pentathlon, Mondiali giovanili 2022: 9a la staffetta femminile Under 19, tre azzurri Under 17 avanzano in semifinale (Di lunedì 5 settembre 2022) Seconda giornata per quanto riguarda i Campionati Mondiali giovanili 2022 di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Oggi era in programma il team relay femminile per quanto riguarda il comparto Under 19. La vittoria è andata alla coppia dell’Egitto formata da Zeina Amer e Malak Ismail con un totale di 989 punti, davanti alle britanniche Verity Clements e Gabrielle Holland che, con 979 punti, si mettono al collo medaglia d’argento. Il bronzo va alle coreane Sumin Shin e Yena Kim con 971, mentre chiude al nono posto la coppia azzurra formata da Sara Forti (Nice 55) e Teresa Gioia (Pentafiano) con 914 punti. Dodicesimo posto, invece, per la coppia italiana che vedeva al via Valentina Martinescu (Junior Asti) ed Elena ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Seconda giornata per quanto riguarda i Campionatidimoderno, in corso di svolgimento a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Oggi era in programma il team relayper quanto riguarda il comparto19. La vittoria è andata alla coppia dell’Egitto formata da Zeina Amer e Malak Ismail con un totale di 989 punti, davanti alle britanniche Verity Clements e Gabrielle Holland che, con 979 punti, si mettono al collo medaglia d’argento. Il bronzo va alle coreane Sumin Shin e Yena Kim con 971, mentre chiude al nono posto la coppia azzurra formata da Sara Forti (Nice 55) e Teresa Gioia (Pentafiano) con 914 punti. Dodicesimo posto, invece, per la coppia italiana che vedeva al via Valentina Martinescu (Junior Asti) ed Elena ...

