Pasta a fuoco spento per risparmiare gas? Lo chef Colonna risponde al Nobel Parisi: «Meglio la “cottura a freddo”» (Di lunedì 5 settembre 2022) Cucinare la Pasta senza consumare gas. O Meglio, come cucinare una buona Pasta cercando di tenere sotto controllo la bolletta a fine mese. Un tema dal sapore molto italiano che riesce a mettere in contatto due mondi che difficilmente si incontrano: l’alta cucina e la fisica. Qualche giorno fa, il premio Nobel Giorgio Parisi aveva suggerito su Facebook che non serve tenere acceso il fornello per tutto il tempo per cuocere la Pasta: «Si può spegnere tranquillamente. L’importante è tenere il coperchio sempre», risultato garantito. Non è della stessa opinione Antonello Colonna. Lo chef, intervistato da Repubblica, sostiene che «questa soluzione nei ristoranti di alto livello non può andare, perché se cotta così la Pasta ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Cucinare lasenza consumare. O, come cucinare una buonacercando di tenere sotto controllo la bolletta a fine mese. Un tema dal sapore molto italiano che riesce a mettere in contatto due mondi che difficilmente si incontrano: l’alta cucina e la fisica. Qualche giorno fa, il premioGiorgioaveva suggerito su Facebook che non serve tenere acceso il fornello per tutto il tempo per cuocere la: «Si può spegnere tranquillamente. L’importante è tenere il coperchio sempre», risultato garantito. Non è della stessa opinione Antonello. Lo, intervistato da Repubblica, sostiene che «questa soluzione nei ristoranti di alto livello non può andare, perché se cotta così la...

Agenzia_Ansa : Dalla pasta senza fuoco al microonde, i consigli risparmia-gas. Dal premio Nobel Parisi al chimico Dario Bressanini… - DavidPuente : Molti cucinano la pasta tenendo il fuoco sempre acceso. Ecco un video datato e utilissimo di @DarioBressanini che v… - Corriere : Cuocere la pasta a fuoco spento (per risparmiare il gas): sui social lo consiglia anche il Nobel Parisi - mariilluminati : RT @LeonardoPanetta: La Ferragni prende l’elicottero, con gli amici, per fare l’aperitivo su un ghiacciaio. Da lassù, vi guarda e vi chiede… - FrankyBF23 : RT @LeonardoPanetta: La Ferragni prende l’elicottero, con gli amici, per fare l’aperitivo su un ghiacciaio. Da lassù, vi guarda e vi chiede… -