Papa Francesco: "Il medico mi vieta di andare a Kiev o Mosca, sono in contatto con Putin e Zelensky" (Di lunedì 5 settembre 2022) A Papa Francesco è vietato dal medico di andare, per ora, a Kiev o Mosca, come ha detto più volte che vorrebbe. Tuttavia, garantisce che sta facendo tutto il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina, essendo in contatto permanente con i presidenti Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. "La visita è nell'aria. Ancora non so. Sto parlando con loro. Domani, per esempio, ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo", ha risposto nell'intervista esclusiva a TVI/CNN Portogallo. Ammettendo che il cammino del dialogo "è difficile" in relazione alla guerra, Papa Francesco ha assicurato che non farà nessun viaggio almeno fino al suo viaggio in ...

