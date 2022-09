Napoli | tesoretto in vista di gennaio | Keylor Navas | ma non solo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Calciomercato: indi, gli azzurri potranno contare su unper arrivare ama nonIl calciomercato è appena terminato, ma le squadre italiane già pensano a come rinforzarsi nella finestra di. Tra queste c’è ilche nonostante le tante voci, non è riuscito a portare all’ombra del Vesuvioche non non ha trovato l’accordo sulla buonuscita con il PSG. Indel mercato invernale però, come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri potranno contare su underivante dalla cessione di Koulibaly. Sono stati “” 30 i milioni spesi per acquistare Kim, rispetto ...