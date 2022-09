Lady B. contro Carfagna e Gelmini: «Traditrici e ingrate, dopo incarichi e prebende ora corrono contro di noi» (Di lunedì 5 settembre 2022) Mara Carfagna e Mariastella Gelmini sono delle ingrate. E ogni voto dato a loro va al Pd. Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, va all’attacco dei transfughi in un’intervista rilasciata oggi a Libero. «Sono stata la prima firmataria, in questa legislatura, di una proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata a impedire i cambi di casacca parlamentari. Chi è eletto sotto le insegne di un partito e poi, per ragioni più o meno comprensibili, decide di cambiare idea, deve avere il coraggio di dimettersi e di lasciare il Parlamento. Non è possibile assistere a fenomeni di transumanza che altro non fanno che ingrossare il solco che divide elettori ed eletti incidendo negativamente anche sulla fiducia nei confronti della politica». E quindi, dice Fascina a Pietro Senaldi, «i personaggi ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Marae Mariastellasono delle. E ogni voto dato a loro va al Pd. Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, va all’attacco dei transfughi in un’intervista rilasciata oggi a Libero. «Sono stata la prima firmataria, in questa legislatura, di una proposta di legge di revisione costituzionale finalizzata a impedire i cambi di casacca parlamentari. Chi è eletto sotto le insegne di un partito e poi, per ragioni più o meno comprensibili, decide di cambiare idea, deve avere il coraggio di dimettersi e di lasciare il Parlamento. Non è possibile assistere a fenomeni di transumanza che altro non fanno che ingrossare il solco che divide elettori ed eletti incidendo negativamente anche sulla fiducia nei confronti della politica». E quindi, dice Fascina a Pietro Senaldi, «i personaggi ...

