La trama di Faster Than Fear | il crime tedesco dal 5 settembre su Rai4 in prima tv e integralmente su Raiplay

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) Su Rai 4 arriva intv assoluta, il poliziesco-investigativo diretto dal registaFlorian Baxmeyer. I primi due episodi sono in onda lunedì 5alle 21.20 e in contemporanea al debutto televisivo ilsarà reso disponibile in streaming su, con il boxset completo dell’intera stagione. Ladiparte dall’evasione del temibile criminale André Haffner (interpretato da Felix Klare), assassino e stupratore che fugge dall’istituto psichiatrico in cui è ricoverato, innescando immediatamente una serrata caccia all’uomo. Alla squadra si unisce anche la giovane poliziotta Sunny Becker (Friederike ...