Juventus, infortunio Chiesa: si allungano i tempi per il rientro. Le ultime (Di lunedì 5 settembre 2022) Brutte notizie in casa Juventus: si sarebbe infatti allungati i tempi di recupero dall’infortunio per Chiesa Brutte notizie in casa Juventus. Si allungano infatti i tempi per vedere nuovamente in campo Federico Chiesa l’infortunio al crociato rimediato lo scorso gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ripreso a correre e la Juve vuole procedere con cautela evitando possibili ricadute. Molto più facile immaginarlo nuovamente in campo dopo il Mondiale che ad ottobre, come era inizialmente previsto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Brutte notizie in casa: si sarebbe infatti allungati idi recupero dall’perBrutte notizie in casa. Siinfatti iper vedere nuovamente in campo Federicol’al crociato rimediato lo scorso gennaio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non ha ripreso a correre e la Juve vuole procedere con cautela evitando possibili ricadute. Molto più facile immaginarlo nuovamente in campo dopo il Mondiale che ad ottobre, come era inizialmente previsto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Col Psg Rabiot c'è, Parigi è casa sua. Paredes e Di Maria, ex avvelenati: Col Psg Rabiot c'è, Parigi è casa sua. Pa… - AnnibaleMicheli : RT @AnnibaleMicheli: Prendetemi per pazzo, sì pazzo per #Milik. Sarò l'unico ma io sul carro Milik ci salgo e lo guido: secondo me sarebbe… - NewsletterLeggo : Infortunio Di Maria, Juve in ansia: cosa filtra verso il PSG Le news del giorno di Juventus… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: PSG Juventus tegola per Galtier: brutto infortunio per Vitinha. Le ultime - #Juventus #tegola #Galtier: #brutto https://t… - zazoomblog : PSG Juventus tegola per Galtier: brutto infortunio per Vitinha. Le ultime - #Juventus #tegola #Galtier: #brutto -