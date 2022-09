Entrare o uscire di casa è impossibile | 350 cittadini in trappola per una famiglia di cinghiali

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 5 settembre 2022) Gli animali a volte ci possono mettere i bastoni fra le ruote: é quanto successo ad un gruppo dicircondati dai. É successo alle porte di Roma, dove unadiha tormentato centinaia di. Per la precisione, le persone affette da questo problema sono state 350. Foto da CanvaQueste ultime infatti sono rimaste letteralmente in, ostaggi di un branco diche gironzolava davanti ai loro appartamenti. Ma scopriamo insieme i dettagli. Il terrore scatenato daiSi tratta di una situazione in continua evoluzione. Infatti, non è successo una sola volta ma il problema continua a ripresentarsi. Isono ormai sull’orlo della disperazione e non sanno più come comportarsi o ...