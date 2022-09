Elezioni: Calenda, 'serve governo di alleanza comune, anche con Meloni' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "L'alleanza con il Pd non la farò: l'avrei fatta prima. Un governo di larga coalizione, questo voglio fare. serve un governo di alleanza comune, mi auguro anche con la Meloni. L'alleanza con il Pd l'ho spaccata per Fratoianni e Bonelli: impossibile governare con loro". Così Carlo Calenda a Rtl 102.5. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "L'con il Pd non la farò: l'avrei fatta prima. Undi larga coalizione, questo voglio fare.undi, mi augurocon la. L'con il Pd l'ho spaccata per Fratoianni e Bonelli: impossibile governare con loro". Così Carloa Rtl 102.5.

