Di Giulio consigliere Lega con una una rom | è bufera per il video | ' Vota Lega | lei non ci sarà più'

'25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più'. Alessio Di Giulio, consigliere della Lega di un quartiere di Firenze si inquadra con il cellulare insieme a una donna che chiede l'elemosina in ...

fanpage : Alessio Di Giulio, capogruppo leghista di Firenze, ha pubblicato un video in cui inquadra una donna rom con a corre… - roby800 : Consigliere #Lega in video con donna rom: 'Votaci e non la vedrai mai più'. Le reazioni: 'Indecente, si dimetta' L… - 60_cla : RT @Tamara_sanita: Ho appena visto un video di un consigliere leghista di firenze. Lui contro una donna rom, riprendendola in un video (dov… - emanuelino10 : RT @Tamara_sanita: Ho appena visto un video di un consigliere leghista di firenze. Lui contro una donna rom, riprendendola in un video (dov… - VincenzoIanno16 : RT @La7tv: #intanto 'Vota Lega per non vederla mai più'. Sta facendo il giro dei social il video postato su Facebook dal consigliere leghis… -