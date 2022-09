Daniele Bossari colpito da un tumore alla gola | “sono vivo e ve lo posso raccontare”Daniele Bossari colpito da un tumore alla gola | “sono vivo e ve lo posso raccontare”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 settembre 2022) L’ex concorrente del Grande Fratello vip e celebre conduttore si apre su Instagram e racconta i retroscena delche lo ha. Le sue parole «Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma per me, il ritornosemplice routine quotidiana, assume oggi un significato di rinascita». È con queste parole cherivela ai fan di Instagram i retroscena di una lunga malattia affrontata con coraggio negli ultimi mesi. «Per spiegarvi cosa mi é successo, utilizzo il dodicesimo arcano dei tarocchi: “l’appeso”, perché rappresenta perfettamente la condizione in cui mi ...