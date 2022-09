Android 13 è più sicuro, aperto a nuovi standard ed è più agile. Lo abbiamo provato (Di lunedì 5 settembre 2022) Bluetooth LE Audio e Audio spaziale sono le novità maggiori, ma Android 13 rinfresca il modo di usare il telefono, inizia ad aprire all’uso delle specificità della fotocamera alle app di terze parti e ha più notifiche di sicurezza.... Leggi su dday (Di lunedì 5 settembre 2022) Bluetooth LE Audio e Audio spaziale sono le novità maggiori, ma13 rinfresca il modo di usare il telefono, inizia ad aprire all’uso delle specificità della fotocamera alle app di terze parti e ha più notifiche di sicurezza....

Digital_Day : Abbiamo provato Android 13. Piccole e grandi novità, per un sistema operativo che si fa più agile guardando anche a… - cuoreingola : Perché non si possono più twittare i video da android??? - piuam0re : friends con Android, prima riuscivo tipo a condividere un video semplicemente copiando il link direttamente dal twe… - lovelynebulas : perché per gli android-possessori deve essere tutto più complicato p0rcod1o - silviapisanoo : @nigritha_ lo puoi fare amò, è più complicato ma si può fare. Twitter odia profondamente gli utenti Android cmq è palese ormai -