Verona-Sampdoria oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 4 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per la quinta giornata della. Si affrontano due squadre protagoniste di un avvio di stagione molto complicato: gli scaligeri hanno cambiato molto a livello da rosa e devono ancora assorbire al meglio i dettami di Cioffi, mentre i blucerchiati dopo l’1-1 in extremis contro la Lazio hanno forse ritrovato un po’ di morale dopo il brutto 4-0 subito in casa della Salernitana. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 4 settembre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, oppure in tv su Zona Dazn una volta attivata la relativa offerta. SportFace.