Traffico Roma del 04-09-2022 ore 14:30 (Di domenica 4 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto ancora bloccata via Flaminia per una serie di incidenti Traffico in coda tra via di Grottarossa e via dei Due Ponti chiusa la strada all'altezza del Sotto via Euclide verso il centro il Traffico è deviato su Corso di Francia segnalato un altro incidente su via Aurelia in zona Massimina prossimità di via Giuseppe Montesano incidente avvenuto sulla complanare laterale in direzione del centro prestare Attenzione La polizia locale Ci segnala un incidente in piazza dei possibili rallentamenti in prossimità di via Tuscolana in zona Pigneto segnalata un'importante perdita d'acqua su via Ettore Giovenale in prossimità di via Mariano da possibili deviazioni della Traffico trasporto pubblico prorogata sulla ferrovia Roma-lido la sospensione dei lavori ...

